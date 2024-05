Zoe Gotusso: "No temo mirar a los ojos, no temo hablar, no temo vulnerabilizarme. "

Embed

Mi primer día triste, su primer disco solista, lo produjo junto a Juan Campodónico y lo grabó en Montevideo con artistas como Hugo Fattoruso, Nicolás Arnicho, Gabriel Casacuberta y Martín Ibarburu con influencias del candombe, el bossa nova y la música popular. Un disco etéreo y seductor, con el que comenzó una gira que la llevó a Europa pero también la trajo a Uruguay y con canciones que sonaron ante cientos de miles de personas en el monumental Estadio de River como apertura de los shows de Coldplay.

“Yo creo que cuando uno da un disco, después le toca recibir. Yo saqué Mi primer día triste en la pandemia, salí a tocar por primera vez solista y recibí un montón. Con todo lo que recibí, de manija que soy, me metí al estudio con Cachorro. Me acuerdo que me dijo que tenía un aura increíble cuando llegué al estudio, pero la intenté sostener mucho tiempo y eso es un poco insano. Pero es un disco que salió desde un lugar en el que estaba llena y plena y feliz y contenta y relajada porque había hecho un segundo disco y es un miedo para un artista la hoja en blanco. Yo sostengo mi vida de canciones y de mi voz”, dice en diálogo con El Observador.

Cuando dice Cachorro se refiere a Gerardo Horacio López von Linden o “Cachorro” López, el bajista de Los Abuelos de la Nada que se reconvirtió en un productor icónico del rock en español. Pero el primer encuentro con López, intencionado por su manager, resultó casi en una “una Tinder date fallida”.

Así lo recuerda: "Caigo sola al estudio de Cacho, me presento, le digo que lo admiro y –yo que soy re transparente– también le digo 'me encanta lo que haces, de hecho me acuerdo que hace unos años vine a tu estudio porque me invitaste a cantar con Meteoros pero al final no lo hicimos y sentí que había quedado un poco roto el vínculo. Yo estoy feliz de estar acá hablando con vos pero venía buscando a otros productores porque estaba buscando mi camino'. También le dije que tenía un montón de canciones, como treinta o cuarenta temas".

López fue sincero: no tenía intención de hacer un disco en ese momento y le ofreció trabajar juntos en algunas canciones. Ella le respondió con su música. “Esto es una intimidad que hasta sería gracioso que lo lea: yo ya sabía que podía gustarle. Un no siempre me desafía entonces le dije 'te las quiero mostrar en persona' y él me respondió que nadie le había dicho eso”.

Volvió con Diego Mema y entraron al estudio. ¿Te molesta si grabo?, le dijo el productor que le puso un par de micrófonos antes de que empezaran a cantar. Después de 13 canciones pararon y al tiempo recibió la respuesta: habría un disco.

“Nos enamoramos un poco desde lo musical. Es lindo como cuando cautivas a alguien, siento que las cosas más reales salen desde ahí. Sentí que me había despachado, y lo digo con mucha humildad, fue re sincero. Yo curioseé y le pregunté cómo hace los discos. 'No sé, podemos venir un mes o dos meses al estudio, el disco de tal me duró cuatro meses'. Yo no le dije pero me pareció una locura, como que para mí no había un tiempo definido aunque le haya hecho esa pregunta. Terminamos un año en el estudio y al día de hoy a veces le digo ¿puedo ir? Me gusta estar con él".

Superpoder es un viaje diverso, que va por lugares bien diferentes.

Va por personas, va por vínculos, va por géneros. Hay versiones, hay temas propios, la mayoría propios pero me animé a interpretar algunas, me gusta eso. Hay una cumbia que me desafía también pero me divierte y me genera algo nuevo en mí que no sabía que tenía: una nueva manera de cantar, de bailar en el escenario. Me gusta. Tengo un baile pésimo pero eso me gusta también, no soy una cumbiera dicha y hecha pero creo que puedo jugar a serlo y eso es lo divertido. También entiendo la versatilidad. Puedo tener otras partes y para eso hay que romper un poco. Hay que dejarse romper. Hay algo muy interesante en el romper: se abren muchas puertas cuando uno rompe una, solo que da mucho miedo.

Da la sensación de que abre pequeñas ventanas a tus vínculos y a una parte muy vulnerable de vos. Hay algo muy íntimo en este disco, ¿cómo te sentís al respecto?

Yo ya estoy entregada. Me acuerdo que la hablaba con mi viejo y le decía ‘wow, nunca me pregunté si quería... voy a decir así, 'ser de la gente'’. Me dijo mi papá, ‘no sé si lo podés elegir tanto’. Claro que lo podés pensar, pero cuando vos haces algo que como consecuencia genera algo hermoso no te queda otra que hacerte cargo. Supongo, si esa es tu pasión. Yo ya estoy entregada.

Horas antes, Zoe Gotusso cantó en el escenario mayor del Cosquín Rock en Montevideo. En medio de una lluvia parsimoniosa que se prolongó durante el segundo día del festival apareció entre los primeros acordes de Here comes the sun como en un desafío optimista al tiempo. Y cautivó a un público que llevó entre termas propios y versiones personales.

Tenés un vínculo muy cercano con Uruguay, tu primer disco lo hiciste acá con Juan Campodónico y es un público al que siempre volvés. Desde el año pasado a este, en el Cosquín diste el paso hacia el escenario principal con un público mucho más numeroso. ¿Cómo sentiste ese movimiento?

Como un paso muy firme, como un abrazo también de ustedes, y mío con ustedes. Siento que estuvimos muy cerquita, los hice jugar, canté una canción de Jaime, sentí que fue como otro paso contundente para mí y dije 'yo acá voy a volver siempre'. Supongo que volveré hasta que pueda, hasta que me reciban. Se está generando algo muy lindo. Tengo más público acá que en mi casa, como dicen.

En el show cuando hablabas de tu vínculo con María dijiste que es una canción que te va a acompañar toda la vida. ¿Cómo son tus vínculos con tus temas?

Son como amigas. Hay amigas que tengo más cerca y después hay canciones a las que el tiempo les hace bien. Y a la gente también, el hecho de que me pidan María genera algo lindo, yo me hago responsable y cargo de eso. Son como amigas, como mujeres amigas.

En este disco tienes varias canciones para tu familia, ¿por qué decidiste ir hacia ese lugar?

Porque creo que mientras uno más para afuera crece, más en este lugar que tengo la suerte de poder subirme al escenario y cantar, las raíces más tienen que estar afianzadas porque si no te caés. Algunos encuentran las raíces en una abuela, otros en amigos, otros en libros, como que nadie tiene la fórmula de dónde está la contención. La vida es solitaria para todos, pero yo encuentro la compañía en esa soledad con la familia, con mis amigos o mis amores.

Entre las canciones que tienen un aire familiar está la que le da nombre al disco. Un tema que nació de un ejercicio creativo, influencias de María Elena Walsh y una intención de amor hacia sus abuelas. Fue Gustavo Santaolalla el que le hizo una observación y le planteó un desafío: salir de la composición en primera persona. Una canción que empezara en otro lugar, que contara una historia. "Empecé con una señora señorona, que ya te dispara a otro universo".

Una señora señorona

Que tiene arrugas en la piel

Si se le borra la memoria

90 años va a perder

“Es una canción que me dio vergüenza mostrar, porque soy una boluda y porque lo que más te incomoda quizás es lo mejor. Porque da ternura. A mi edad es como que uno quiere ser cool, yo no. Soy como una viejoven, soy joven pero me siento atemporal. Cuando era chica siempre soñaba con que me escuchen en una fiesta, después entendí que yo no soy eso”, dice al grupo de periodistas mientras suena la canción.

Así como el primero incluyó un homenaje a Jaime Roos con su versión de Amándote, este disco tiene canciones de su autoría pero también versiones propias de canciones reinventadas como No hay nadie como tu (Only You) de The Platters, Pensando en tí de Paulinho Moska y hasta una nueva vida para Voy a olvidarme de mí de Carlos Vives.

Hace un rato hablabas sobre la importancia que tiene para vos abrir el juego a la interpretación. Desde el final de Salvapantallas, mantener la idea de seguir construyendo canciones en colectivo.

La música se hace entre varios. Como Paulinho habrá interpretado a alguien, yo interpreto a quien interpreta una de Paulinho y después mañana viene una artista portuguesa que quiere hacerla. Es un pasamanos y vamos haciendo algo mucho más grande. Quizás así se hacen los géneros. Me encanta el mundo del intérprete. La primera canción que fue una sorpresa para mí, voy a decir entre comillas que “se viralizó” o que la gente más escuchó fue Fue Amor, no fue una canción mía.

Con mi voz y mi canción

Con el campo y con el sol

Con la lluvia que pasó

Que me hace comprender

Que sin ti yo no estoy bien

Después yo con ese lugar dije 'che, loco, yo también escribo'. Y empecé a mostrar mis canciones: Desnuda, María, Ganas. Y ahí me descubrí como compositora, que es algo que yo ya tenía conmigo, solo necesitaba sacarlo para afuera. Y me hizo muy bien, a mí el mundo de interpretar a otros artistas incluso me dio coraje. No me dio miedo, al contrario dije ‘buenísimo llegué hasta acá por estas canciones, este es mi momento de mostrar las mías’. Y ahora vuelvo un poco, siempre uno va y vuelve.

¿Cuál sería tu superpoder?

Yo creo que mi superpoder es generar cercanía, es generar intimidad. Espero tener más superpoderes, pero si hoy tuviese que decir uno, esto que pasó hoy acá y poder romper el hielo con diez personas que no nos conocemos, donde yo tengo que mostrar algo que no me deja de dar nervios. Me gusta generar cercanía, lo disfruto. No temo mirar a los ojos, no temo hablar, no temo vulnerabilizarme. Y creo que la cercanía es muy poderosa porque te devuelve algo muy fuerte también. Después no lo podés ni siquiera frenar, porque también es lindo lo que sucede. Ese es mi superpoder.