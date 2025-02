"Aporta mucho": los elogios de Ancelotti a Federico Valverde tras su partido ante Manchester City y lo que dijo sobre el gusto del uruguayo por su nueva posición

Un Real Madrid que defiende su condición de campeón de Liga y que no logra repetir título desde 2008. “Es muy difícil explicar este dato. Yo creo que es porque la rivalidad en esta competición es muy alta. Ganarla dos veces seguidas no es tan sencilla por la competitividad de rivales como Barcelona y Atlético de Madrid”, señaló.

El próximo compromiso del Real Madrid será ante Osasuna en Pamplona, encuentro para el que no estarán aún disponibles David Alaba ni Antonio Rüdiger, pero sí contra el Mánchester City el próximo miércoles.

“Están mejorando, sí. Seguirán con trabajo individual hasta el lunes y el martes con el grupo para estar disponibles para el partido contra el City, incluyendo también a Lucas Vázquez”, desveló.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde reacts at the end of the UEFA Champions League football match between Manchester City and Real Madrid at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on February 11, 2025. Real Madrid wins

Federico Valverde en el Etihad tras el triunfo de Real Madrid ante Manchester City

Foto: AFP