El sufrimiento de Federico Valverde en Inglaterra y el desafío que tendrá ante Manchester City con un cambio de posición en Real Madrid

La duda pasa ahora seguramente por quién lo sustituirá en el centro del campo. Si volverá a confiar en Dani Ceballos, titular en el empate a uno frente al Atlético de Madrid el domingo, o meterá al francés a Eduardo Camavinga, recién salido de una lesión, aunque también podrían tener posibilidades el croata Luka Modric y el turco Arda Güler.

La defensa merengue, con Raúl Asencio y el francés Aurelien Tchouaméni, tendrá el reto de frenar al Haaland, que llega en buena forma al marcar siete goles en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones disputadas.

