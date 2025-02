Martes con lluvia y con partidazos por los playoffs de la nueva Liga de Campeones; mirá los encuentros del día, hora y TV

Pese a que ni unos ni otros han respondido a las expectativas, en césped seguirá reuniendo una constelación de estrellas: Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrygo o Valverde por los blancos; Haaland, Foden, De Bruyne o Bernardo Silva por los 'Skyblues'.

Ambos clubes tienen en común esta temporada que buena parte de la irregularidad que sufren se ha debido a las lesiones, especialmente en defensa.

Real Madrid, no obstante, aparece como ligero favorito, por su trayectoria en LaLiga (es líder, por delante de Atlético y Barcelona) y por su pegada en ataque, que contrasta con la fragilidad defensiva provocada por las lesiones de sus cuatro defensas titulares (Rüdiger, Militao, Alaba y Carvajal).

Pero Erling Haaland está despertando en las últimas semanas, con seis goles en sus últimos siete partidos disputados y Guardiola podría contar con el egipcio Omar Marmoush, fichado en enero del Eintracht de Fráncfort (15 goles en Bundesliga esta temporada) y ya disponible para la 'Champions'.

El resto de eliminatorias aparecen menos igualadas o sin el interés de ver enfrentarse a dos de las grandes escuderías del continente.

París SG y Bayern Múnich, otros dos de los tradicionales aspirantes que no lograron entrar entre los ocho primeros clasificados de la liguilla, teniendo que pasar por la repesca para acceder a octavos, aparecen como favoritos ante el Brest y el Celtic de Glasgow, respectivamente.

En un duelo 100% francés, el Brest, una de las revelaciones del torneo en la primera fase, no parece en condiciones de plantar cara a un PSG que le aventaja en 22 puntos en la clasificación de la Ligue 1 y que ha encontrado en Ousmane Dembelé un goleador inesperado pero necesario tras la marcha de Mbappé.

El exjugador de Borussia Dortmund y Barcelona se ha destapado este curso en una faceta hasta ahora desconocida y suma ya 16 goles en el campeonato y otros 4 en Liga de Campeones.

Luis Enrique, además, podrá contar ya también con el georgiano Kvicha Kvaratskhelia, fichado a Nápoli por 73 millones de dólares para apuntalar el juego ofensivo en el sistema de Luis Enrique.

Por su parte, Harry Kane será la principal baza del Bayern para superar al Celtic (miércoles, 17:00 horas). El capitán de la selección inglesa lleva 21 goles en la Bundesliga y 6 en Champions.

20250122 Leipzig (Germany), 22/01/2025.- Leipzig´s Lutsharel Geertruida (L) in action against Sporting's Maxi Araujo during the UEFA Champions League match between RB Leipzig and Sporting CP in Leipzig, Germany, 22 January 2025. (Liga de Campeones, Aleman

Maximiliano Araújo

EFE/EPA/Filip Singer