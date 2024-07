Copa Sudamericana: la razón del dispositivo blanco que utiliza Guillermo Cotugno, autor de dos goles de Racing

Esto evita, además, los pinchazos frecuentes en las personas con esa enfermedad.

Le descubrieron la diabetes en Polonia

En 2022 el futbolista contó en una entrevista con la Asociación de Diabéticos del Uruguay que le descubrieron la enfermedad en Polonia, donde estaba jugando en el año 2020.

"Me acalambré tres partidos seguidos, a raíz de eso que no era normal me hicieron examenes de rutina. Me hicieron pila de estudios y me la encontraron temprano", expresó.

Recordó que "con la insulina, al principio me costó bastante y hoy en día pude agarrar confianza en mi, que se puede jugar con diabetes perfectamente, si bien tengo que estar más controlado, en lo que como antes y después, pero si haces las cosas bien y consumís lo que teníes que consumir, no hay ningún cambio", dijo Cotugno.