¿Cuál fue la actitud de Heung Ming-Son con Rodrigo Bentancur al anotar con Tottenham luego del incidente por dichos racistas?

Bentancur dijo en Canal 10, en entrevista con Rafael Cotelo, que todos los coreanos "se parecen mucho", en dichos que son inaceptables en la cultura inglesa.

Eso también le reportó una multa de € 120 mil.

Recién pudo volver en el Boxing Day, el jueves pasado, en partido contra Nottingham Forrest donde perdieron 1-0.

Apenas dijo sus dichos, y temiendo represalias cuando sus dichos racistas, expresados en tono de broma, fueron replicados por medios ingleses, Bentancur se disculpó con Son y este aceptó las excusas.

"He hablado con Rodrigo Bentancur. Cometió un error, lo sabe y ha pedido disculpas", dijo el coreano el 20 de junio.

Después de la suspensión, Bentancur volvió a anotar este domingo.

No marcaba desde el 10 de noviembre, en la derrota 2-1 a Ipswich Town, también por la Premier.

El coreano fue a buscar a Bentancur y ambos celebraron con un abrazo juntos.

La relación entre ambos era buena antes del incidente y siguió siéndolo después de que el uruguayo se disculpó y dichas disculpas fueron aceptadas.

20241229 FBL - ENG - PR - TOTTENHAM - WOLVES Tottenham Hotspur's Uruguayan midfielder #30 Rodrigo Bentancur (R) celebrates with Tottenham Hotspur's South Korean striker #07 Son Heung-Min (L) after scoring their first goal during the English Premier League

Heung-Min Son y Rodrigo Bentancur

Foto: Glyn Kirk / AFP