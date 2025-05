¿Cuántos millones de dólares vale Federico Valverde? Mirá la impresionante cifra y su lugar en el ranking de las figuras que jugarán el Mundial de Clubes FIFA

Al noruego Haaland y al brasileño Vinícius le siguen el inglés Jude Bellingham, tasado en 202,5 millones de dólares, y el francés Kylian Mbappé, con 191,3 millones.

Real Madrid's French forward #09 Kylian Mbappe celebrates with Real Madrid's Croatian midfielder #10 Luka Modric and Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde after scoring the opening goal during the Spanish league football match between S

Valverde con Modric y Mbappé

Foto: AFP