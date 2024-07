Cuartos de final de la Eurocopa 2024: partidos, días, horarios, canchas y por dónde verlos

29/06/2024.- Kai Havertz of Germany (C) celebrates with teammates after scoring the 1-0 goal during the UEFA EURO 2024 Round of 16 soccer match between Germany and Denmark, in Dortmund, Germany, 29 June 2024. (Dinamarca, Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK.jp

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo (R) reacts after failing to score a penalty kick during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Portugal and Slovenia at the Frankfurt Arena in Frankfurt am Main on July 1, 2024. PATRICIA DE MELO MORE

El partido se jugará en el Estadio Volksparkstadion de Hamburgo.

En Uruguay se verá por ESPN por cable y Disney+ en streaming.

Los ganadores de estos partidos chocarán entre sí el martes 9 de julio a la hora 16.00.

Dos pesos pesados quedarán por el camino.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Suiza?

England's midfielder #10 Jude Bellingham (L) and Slovenia's defender #20 Petar Stojanovic (R) swap shirts on the pitch after the UEFA Euro 2024 Group C football match between England and Slovenia at the Cologne Stadium in Cologne on June 25, 2024. JAVIER Jude Bellingham es la gran estrella de la selección de Inglaterra en la Eurocopa 2024 FOTO: AFP

Este sábado, a la hora 13.00 en Düsseldorf, Inglaterra jugará contra Suiza, que eliminó a Italia.

El partido se verá solo por Disney+.

¿Cuándo juegan Países Bajos vs Turquía?

Netherlands' defender #06 Stefan de Vrij fights for the ball with Romania's midfielder #10 Ianis Hagi during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Romania and the Netherlands at the Munich Football Arena in Munich on July 2, 2024. MIGUEL M Stefan de Vrij de Países Bajos contra Ianis Hagi de Rumania Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

El último partido de los cuartos de final se jugará este sábado a la hora 16.00 en el Olympiastadion de Berlín.

Jugarán Países Bajos, amplio favorito, ante Turquía.

Los turcos no contarán con el defensor Merih Demiral, autor de los dos goles en octavos de final contra Austria.

377925196fd37b85f75ed75183d7443f588a6ebdw.jpg Merih Demiral

En el festejo, Demiral hizo el gesto de los Lobos Grises aludiendo a un grupo de extrema derecha otomano.

La UEFA lo suspendió por dos partidos.

Este partido se verá por ESPN en cable y Disney+ en streaming.