Deportivo Riestra hizo debutar a Spreen, un streamer, y le empataron al líder del fútbol argentino, Vélez Sarsfield

El hecho levantó una ola de críticas a nivel mundial porque Spreen no es futbolista y ya en el calentamiento dio signos de tener escasa coordinación motriz para ejecutar movimientos físicos.

Hace varios días que el streamer forma entrena con el Malevo, como se conoce a Deportivo Riestra.

El equipo es dirigido por Cristian Fabiani, el Ogro, un polémico jugador de enorme talento pero que jugaba muy excedido de peso, que era muy afecto a las salidas nocturnas y que tuvo una turbulenta relación con la vedet Amalia Granata.

“Lo único que sé es que Iván vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga. Nosotros no podemos perder el enfoque. Vino antes que yo y en el plantel tenemos todo muy claro. Nos quedan 10 finales y va a ser duro. Tenemos que saber que no podemos regalar nada”, declaró antes del partido Fabbiani sobre la posibilidad de que el youtuber debutara.

Speed Unlimited es una bebida energizante que patrocina a Deportivo Riestra y es manejada por el empresario Víctor Stinfale, presidente del club y al mismo tiempo también auspicia a Spreen, lo que generó el vínculo entre las partes.

Spreen no tocó la pelota y Riestra tuvo que forzar una falta rápidamente para que Fabbiani quemara rápidamente un cambio en el partido.

A pesar de todo este show, Vélez, puntero del campeonato, no le pudo ganar a este equipo.

Racing y River Plate ganaron el domingo a Independiente Rivadavia (2-1) y Barracas Central (3-0), respectivamente, mientras que Huracán el sábado venció por 1-0 a Independiente.

Tras estos resultados, Vélez es único líder con 43 unidades seguido por Huracán con 42, Racing Club con 37 y River Plate junto a Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe tienen 36.

Restan cinco jornadas y la próxima fecha se disputará entre domingo y jueves con Vélez recibiendo a Lanús, Huracán visitante a Atlético Tucumán, Racing Club contrA San Lorenzo y River Plate midiéndose con Independiente Rivadavia en Mendoza.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional del fútbol argentino