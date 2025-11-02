Después de la polémica y el pedido de disculpas tras las fotos con un cantante, alcohol, marihuana y dólares, Matías Abaldo anotó su primer gol para Independiente; mirá el video

El delantero uruguayo Matías Abaldo fue noticia este sábado a la noche porque convirtió su primer gol desde que juega en Independiente de Avellaneda de Argentina para el triunfo de su equipo por una nueva fecha del Torneo Clausura.

El mismo se dio luego de unos días agitados que vivió el exfutbolista de Defensor Sporting.

Como informó Referí hace 12 días, Abaldo pidió disculpas debido a unas fotos que publicó junto a un cantante, en la que aparecía alcohol, marihuana y un fajo de dólares.

Dichas imágenes generaron críticas de hinchas de Independiente, por lo que el futbolista pidió disculpas en sus redes.

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes”, señaló. Y añadió: “Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento”.

Abaldo indicó: “En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”.

El primer gol de Abaldo en Independiente

Luego de toda esta polémica que lo tuvo a mal traer en las últimas semanas, Matías Abaldo por fin, pudo sonreír.

Es que cuando iban 24 minutos del partido de este sábado contra Atlético Tucumán jugando como locales en Avellaneda, convirtió el transitorio 1-0, en lo que fue su primer tanto en los rojos desde su llegada.

Finalmente, Independiente goleó 3-0 a su rival y consiguió 3 puntos muy importantes.

Matías Abaldo fue ovacionado por su gol, y volvió todo a la normalidad con la hinchada de los rojos.