El cálido saludo de Luis Suárez a su "hermanito" Neymar que volvió a Santos y tuvo una megapresentación; mirá el video

"Es un día muy especial para mí (...) lo recordaré el resto de mi vida", dijo visiblemente emocionado ante los fanáticos el goleador histórico de la 'Seleção', que el lunes rescindió su contrato millonario con el Al-Hilal saudí, donde tuvo un paso gris por cuenta de diversas lesiones.

Tras anunciar el jueves su retorno al equipo que defendió entre 2009 y 2013, 'Ney', de 32 años, firmó este viernes un contrato de seis meses, que puede ser prolongado, según dijo después en una rueda de prensa.

Brazilian football star Neymar speaks to fans during his presentation as a new player of the Santos football team at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on January 31, 2025. Star Neymar signed on Friday a "six-month" contract wi

Neymar en su vuelta a Santos

AFP