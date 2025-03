El destacado gesto de Ronald Araujo tras volver a Barcelona, que le hizo cambiar de opinión al técnico Hansi Flick

Ronald Araujo hizo un viaje relámpago desde La Paz a Barcelona , tras el partido de Uruguay frente a Bolivia por las Eliminatorias del martes. El zaguero, que no jugó en El Alto, se tomó un vuelo hacia Buenos Aires, luego otro a Madrid junto a su compañero de equipo Raphinha, y otro avión privado hacia Barcelona.

Sin embargo el miércoles, el técnico Hansi Flick dijo en conferencia de prensa que no los iba a utilizar. "Raphinha y Araujo tienen un vuelo largo y no es la mejor manera de recuperar. No formarán parte del equipo mañana", dijo el DT.