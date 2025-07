El increíble papelón de Boca Juniors con la sustitución de Miguel Merentiel; el uruguayo rompió un vidrio de bronca y el xeneize volvió a perder; mirá el video

Boca Juniors alcanzó la peor racha sin victorias de su historia este domingo, al perder 1-0 de visita ante Huracán en la tercera fecha del torneo Apertura 2025 argentino y llegar a once partidos sin ganar, en un partido que estuvo marcado por un increíble papelón que involucró al delantero uruguayo Miguel Merentiel .

Tras el partido, el DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, habló sobre la polémica por el cambio de Merentiel y afirmó: “Hubo un problema de papeles en el banco, nada más. Lo hablamos en el vestuario. No le den mucha importancia porque no tiene sentido, es algo de papelerío más que otra cosa. Se hace un mundo el cual no existió”.

Dura derrota de Boca Juniors

El xeneize, que no gana desde abril, visitó el Palacio Ducó, el estadio de Huracán, en Buenos Aires, para afrontar un duro examen tras la traumática eliminación en dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante el modesto Atlético Tucumán, que le ganó 2-1.

Pero los dirigidos por Miguel Angel Russo no sólo no mejoraron, sino que dieron un nuevo paso atrás. Y volvieron a perder.

Huracán, más estructurado y consolidado en su rendimiento, lo superó por completo, pateó 11 veces al arco pero sólo anotó un gol, un soberbio remate desde la medialuna de Matko Miljevic a los 65 minutos que se coló en el ángulo del portero Agustín Marchesín.

La última victoria de Boca fue el 19 de abril cuando superó por 2-0 a Estudiantes de La Plata, todavía con Fernando Gago como entrenador.

Desde ese triunfo ante el Pincha sumó seis empates y cinco derrotas, entre ellas el superclásico contra River Plate.

En 2025, Boca fue eliminado en marzo en la segunda fase previa en la Copa Libertadores por Alianza Lima; en dieciseisavos de final en la Copa Argentina, en los cuartos de final en el torneo Apertura y en la fase de grupos (primera ronda) en el Mundial de Clubes, donde no pudo siquiera derrotar al amateur Auckland City, con el que igualó 1-1.

Al Xeneize sólo le queda por delante el torneo Clausura como objetivo hasta diciembre. En este certamen buscará clasificarse para la Copa Libertadores de 2026.

El reino del 0 a 0

En el último partido del domingo, en el estadio Monumental, River Plate debió conformarse con un empate sin goles ante San Lorenzo, que se hizo fuerte en el fondo y le cerró la puerta al equipo del DT Marcelo Gallardo.

El Millonario no pudo marcar ni siquiera cuando ingresó el colombiano Juanfer Quintero, ídolo histórico desde aquel golazo a Boca en la final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid y que inició su tercera etapa en el equipo de la banda roja.

La figura del encuentro fue el portero paraguayo Orlando Gill, de San Lorenzo, que le tapó un cabezazo a bocajarro a Giuliano Galoppo en el último minuto de descuento.

Pese al empate, River Plate lidera las posiciones en el Grupo B con siete unidades en tres partidos.

En otro empate sin goles de la fecha, en la que hubo ocho 0-0 en doce encuentros y apenas 5 goles anotados, Talleres y Godoy Cruz se repartieron los puntos en un partido discreto.

El equipo cordobés, dirigido por Carlos Tevez, jugó todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión del volante chileno Ulises Ortegoza, por agredir al volante uruguayo Vicente Poggi, de Godoy Cruz.

Más temprano, en La Plata, Gimnasia y Esgrima salió del fondo y dejó en el último puesto a Independiente, al que se impuso por 1-0 con un cabezazo de Gastón Suso a los 24 minutos.

