El jugador uruguayo que integró el equipo de la semana en la Champions League

A su vez, los ocho últimos de la fase de liga, ya quedaron eliminados.

El miércoles pasado se disputaron los últimos 16 partidos de la fase de liga, todos al mismo tiempo.

Se jugó así porque se iba a decretar los clasificados y para que no hubiera especulaciones.

Darwin Núñez iba a ser titular en un equipo mixto de Liverpool -debido a que ya estaba clasificado- pero como informó Referí, a último momento se bajó -pese a que había viajado a Holanda- para enfrentar a PSV Eindhoven, debido a que estaba enfermo.

Por su parte, Federico Valverde jugó todo el encuentro en la victoria por 3-0 de Real Madrid sobre Brest, que no le alcanzó para quedar entre los ocho primeros debido a un muy mal comienzo en esta Champions League.

De todas formas clasificaron y luego del sorteo realizado este viernes, en la repesca de octavos de final enfrentarán nada menos que a Manchester City, que clasificó con lo justo. Una final anticipada.

Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva (L) celebrates after scoring their second goal with teammate Barcelona's French defender #23 Jules Kounde during the UEFA Champions League, league phase football match between FC Barcelona

Araujo y Kounde en el festejo ante Atalanta

Foto: AFP