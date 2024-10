El mensaje de Arne Slot, técnico de Liverpool, para Darwin Núñez, quien será titular contra Arsenal por la Premier League

ESPAÑA ¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona hoy con Federico Valverde por LaLiga y dónde verlo?

Sobre los minutos de Núñez, el técnico expresó: "Creo que ha puesto mucho esfuerzo y eso es lo primero que se le puede pedir a un jugador. Y también estuvo bien que marcara un gol. Tenía algunas dudas sobre si era necesario que lo tocara y creo que al final lo fue, el balón estaba tal vez... ¿Qué opinas? ¡Pregúntale a Mo Salah!".

Esta declaración la hizo en referencia al gol contra Leipzig, en el que el uruguayo tocó la pelota casi en la línea tras un remate de Salah.

"Darwin necesitaba hacerlo y cuando marcó pensé: ¿estaba en fuera de juego? Pero no, no estaba en fuera de juego ni de lejos. Marcó un gol, que era vital, pero su capacidad de trabajo también fue muy buena y creo que no ha jugado tantos partidos con nosotros. Así que con él, como con los demás, hay margen de mejora en la cooperación con algunos de los otros jugadores", señaló.

"Pero eso es normal. Está muy bien y es agradable ver que después de un comienzo complicado, porque Diogo jugó mucho para nosotros, Darwin está rindiendo bien contra el Chelsea y el Leipzig", marcó el técnico.