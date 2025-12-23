Endrick, promesa brasileña del Real Madrid, jugará cedido en el Lyon y compartirá plantel con el uruguayo Martín Satriano

El Real Madrid ha anunciado este martes la cesión de delantero brasileño Endrick al Olympique Lyon de Francia hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.

Según informó L'Equipe, tanto el OL como el Real Madrid han llegado a un acuerdo de cesión este mismo lunes por el que la entidad francesa desembolsó un millón de euros , el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

La contratación del brasileño de 19 años fue anunciada por el Lyon en sus redes sociales , con un video en el que muestran a Endrick encapuchado en distintos puntos de la ciudad, para luego aparecer en cámara y decir en francés "la Navidad llegó temprano".

El exjugador del Palmeiras llevará el número '9' en el Lyon , el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson , entre 1999 y 2003.

URUGUAYOS Federico Valverde fue baja en la práctica de Real Madrid de este viernes tras perderse el partido por Copa del Rey; mirá qué le pasó

URUGUAYOS El regalo navideño que le hizo a Federico Valverde un hincha de Real Madrid; mirá el video con la reacción del uruguayo

Endrick pasará a estar bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca, técnico de un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación en la Europa League, con cinco victorias y una sola derrota.

En el club francés está el uruguayo Martín Satriano, delantero uruguayo que ha jugado 17 partidos en la actual temporada, con tres goles anotados.

El objetivo de Endrick, de 19 años, pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Real Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.

Este semestre el delantero brasileño solo disputó tres partidos con el Real Madrid, con un total de 99 minutos en cancha. De esa cantidad, 77 minutos corresponden al partido entre el Madrid y el Talavera por la Copa del Rey, único encuentro que el brasileño disputó como titular en la actual temporada.

FUENTE: Con información de EFE