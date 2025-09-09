Erling Haaland pasó a la historia y convirtió cinco goles para Noruega que vapuleó 11-1 a Moldavia por Eliminatorias de Europa

Erling Haaland , delantero del Manchester City, anotó cinco tantos este martes en la goleada de Noruega a Moldavia (11-1), que con esta victoria dio un paso de gigante hacia su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El equipo que dirige Stale Solbakken pasó por encima de Moldavia en la primera parte (5-0) en un partido en el que también anotó Martin Odegaard, quien además repartió dos asistencias, y en el que Thelo Aasgaard hizo un póker (cuatro tantos).

Suman 15 puntos en cinco partidos y son líderes del grupo I, con Italia e Israel (9 puntos) segunda y tercera, respectivamente.

Erling Haaland entró de esta manera en la historia no solo de Noruega, sino de las Eliminatorias europeas.

Convirtió cinco tantos, pero además, brindó dos asistencias.

Desde 1977 que no sucedía algo similar cuando Hansi Krankl le hizo cinco goles con Austria a Malta, y luego clasificaron para el Mundial de Argentina 78.

Un total de 16 selecciones UEFA tendrán billete para el Mundial. Los 12 primeros de grupo conseguirán el pase directo, mientras que las cuatro plazas restantes se determinarán mediante eliminatorias en las que participarán los 12 segundos de cada llave.