ELIMINATORIAS

Erling Haaland pasó a la historia y convirtió cinco goles para Noruega que vapuleó 11-1 a Moldavia por Eliminatorias de Europa

No sucedía algo similar desde 1977 en las Eliminatorias europeas y Erling Haaland pasó a la historia

9 de septiembre 2025 - 18:32hs
Erling Haaland celebró sus cinco goles para Noruega ante Moldavia por Eliminatorias

FOTO: EFE

Erling Haaland, delantero del Manchester City, anotó cinco tantos este martes en la goleada de Noruega a Moldavia (11-1), que con esta victoria dio un paso de gigante hacia su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El equipo que dirige Stale Solbakken pasó por encima de Moldavia en la primera parte (5-0) en un partido en el que también anotó Martin Odegaard, quien además repartió dos asistencias, y en el que Thelo Aasgaard hizo un póker (cuatro tantos).

Suman 15 puntos en cinco partidos y son líderes del grupo I, con Italia e Israel (9 puntos) segunda y tercera, respectivamente.

Haaland en la historia

Erling Haaland entró de esta manera en la historia no solo de Noruega, sino de las Eliminatorias europeas.

Convirtió cinco tantos, pero además, brindó dos asistencias.

Desde 1977 que no sucedía algo similar cuando Hansi Krankl le hizo cinco goles con Austria a Malta, y luego clasificaron para el Mundial de Argentina 78.

Un total de 16 selecciones UEFA tendrán billete para el Mundial. Los 12 primeros de grupo conseguirán el pase directo, mientras que las cuatro plazas restantes se determinarán mediante eliminatorias en las que participarán los 12 segundos de cada llave.

Temas:

Erling Haaland Manchester City Noruega Moldavia Eliminatorias Europa

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Las fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya
URUGUAYOS

Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha
ELIMINATORIAS

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha

Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto
SELECCIÓN URUGUAYA

Entre el mito del recambio de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, que elogió FIFA, y lo que devuelve la realidad de la celeste camino al Mundial 2026

