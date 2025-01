"Es uno de los mejores": los tremendos elogios a Ronald Araujo de su entrenador Hansi Flick y el pedido del DT al FC Barcelona

Además, Flick tuvo palabras de elogios para Araujo: “Es uno de los mejores defensas que he visto y tiene mucho potencial, puede jugar aún mejor", dijo el técnico alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Los intratables Barcelona, que acaba de ganar la Supercopa de España, y Atlético Madrid, visitarán el sábado a Getafe (15º) y a Leganés (16º), respectivamente, en la 20ª jornada de LaLiga, mientras que el Real Madrid intentará reencontrarse a sí mismo en su desplazamiento a Las Palmas (14º) el domingo.

20250112 FBL - KSA - ESP - REAL MADRID - BARCELONA Real Madrid's French forward #9 Kylian Mbappe is marked by Barcelona's Uruguayan defender #4 Ronald Federico Araujo da Silva during the Spanish Super Cup final football match between Real Madrid and Barce

Ronald Araujo y Kylian Mbappé

Foto: Fadel Senna / AFP