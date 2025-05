Escándalo en Brasil: a días de la llegada de Carlo Ancelotti, la justicia destituyó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ednaldo Rodrigues

La buena nueva de la contratación del laureado técnico, que asumirá el puesto el 26 de mayo, llega en un periodo de turbulencias en el seno del órgano rector del fútbol brasileño.

La CBF acató la decisión y convocará a elecciones "lo más rápido posible" tal como exigió el tribunal, según una nota firmada este jueves por el ahora presidente interino, Fernando José Sarney.

En paralelo, según medios brasileños, la CBF recurrió el fallo ante la corte suprema.

Contactadas por la AFP, la Confederación y la corte no respondieron hasta el momento.

Rodrigues, de 71 años, fue reelecto en marzo por unanimidad a la cabeza de la CBF para el periodo 2026-2030. Era el único aspirante después de que el excrack Ronaldo Nazário desistiera de su candidatura.

Pero el presidente ya había sido suspendido temporalmente del cargo a fines de 2023, luego de que la justicia anulara las elecciones que lo llevaron a la cabeza de la CBF.

(FILES) Brazil's Football Confederation (CBF) President Ednaldo Rodrigues delivers a speech during a press conference in Rio de Janeiro, Brazil on May 10, 2024. Amid press speculations, the key players remain silent and dissapointed fans wait: Brazil is a

Ednaldo Rodrigues

Foto: AFP