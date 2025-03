Federico Valverde, la pieza clave del puzle de Ancelotti para el derbi ante Atlético de Madrid por Liga de Campeones

Ese bajón en el físico en la medular es un factor a corregir por el técnico italiano que, condicionado también por la ausencia de Dani Ceballos, que además de dar sentido al juego realizaba una gran labor defensiva, deja dos opciones sobre la mesa: continuar con Modric, dándole dos titularidades seguidas en tres días a sus 39 años, o apostar por Eduardo Camavinga.

No engrasó bien la mezcla Tchouaméni-Camavinga en un centro del campo más físico cuando apostó por él Ancelotti este curso. El paso del primero al centro de la zaga y las lesiones que han sufrido ambos han provocado que nunca tuviese continuidad una fórmula que a inicio de curso parecía la elegida para que la añoranza de Toni Kroos no adquiriese la dimensión que tomó su decisión de retirada.

Fede Valverde lo condiciona todo. La titularidad o suplencia de Lucas Vázquez en el lateral. La configuración de un centro del campo donde Brahim Díaz asume el papel de Bellingham con peores condiciones para labores defensivas. En el Benito Villamarín los centrales quedaron expuestos en las acciones de transición con las líneas de pase que trazó Isco. David Alaba y Antonio Rüdiger salieron mal parados.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (R) and Manchester City's Egyptian forward #07 Omar Marmoush vie for the ball during the UEFA Champions League knockout phase play-off football match between Real Madrid CF and Manchester City at th

Federico Valverde de Real Madrid ante Omar Marmoush de Manchester City

FOTO: AFP