Federico Valverde, uno de los tres "intocables" que le queda a Carlo Ancelotti, tras la lesión de una figura de Real Madrid antes de visitar a Liverpool

Esta es la segunda lesión que sufre Vinícius esta temporada, tras unas dolencias en la espalda en octubre. Además, es la vigésima tercera lesión que sufren los jugadores del Real Madrid en los tres meses y medio de competición.

El centrocampista de la selección de Uruguay, que ejerció de capitán este domingo ante Leganés en Butarque, donde se desenvolvió como lateral derecho, es el único que ha sido titular en todos los encuentros y Rüdiger el que más minutos ha disputado con 1.536, por delante del propio Valverde (1.528) y de Vini (1.522), mientras que Modric ha participado de inicio tan solo en siete partidos y ha estado 801 minutos en el campo.

El central germano y el extremo brasileño acumulan diecisiete titularidades, una más que el francés Kylian Mbappe, cuarto en minutos con 1.412, que ha participado en dieciséis encuentros, uno más que el también brasileño Eder Militao, quien cayó lesionado de gravedad en el choque ante Osasuna y se perderá la temporada.

20241124 FBL - ESP - LIGA - LEGANES - REAL MADRID Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde controls the ball during the Spanish league football match between Club Deportivo Leganes SAD and Real Madrid CF at the Estadio Municipal Butarque i

Federico Valverde

Foto: Óscar Del Pozo / AFP