Felipe Carballo: la sorpresiva eliminación de Inter Miami y la semifinal en la MLS contra otro ex Nacional

El uruguayo Felipe Carballo, una de las figuras de New York Red Bulls, afirmó este miércoles que la sorprendente eliminación del Inter Miami de Lionel Messi abre mucho el 'playoff' por la MLS Cup. "El hecho de que no esté el Inter Miami, que quizás era el principal candidato (a la MLS Cup), creo que es algo que motiva a todos los equipos, no solo a nosotros", dijo en una videollamada organizada por la MLS.