Juan Sartori participó en un importante acontecimiento de la poderosa Asociación de Clubes Europeos y felicitó a su "amigo" Nasser Al-Khelaifi, propietario de PSG

Juan Sartori participó en un importante evento de la poderosa Asociación de Clubes Europeos

Juan Sartori , el empresario uruguayo y ex senador, quien es accionista de Sunderland de Inglaterra y tiene participación en Mónaco y Juventus, otros dos grandes clubes de Europa, estuvo este miércoles en Roma en la asamblea general en la que la poderosa Asociación de Clubes Europeos (ECA, sus siglas en inglés), presidida por Nasser Al-Khelaïfi, cambió su nombre a Clubes Europeos de Fútbol (EFC, también en inglés).

“Participé en la Asamblea General de EFC en Roma como miembro del board directivo. Un espacio clave que reúne a líderes del fútbol europeo y del mundo empresarial. Celebramos también el cambio de nombre y la nueva identidad visual de la organización”, comentó.

“Felicitaciones a nuestro chairman, colega y, sobre todo, amigo Nasser Al-Khelaifi por todo lo logrado en estos años para llegar donde estamos ahora, y a todo el board por el camino recorrido”, agregó en referencia al multimillonario presidente de París Saint Germain, con quien ha compartido encuentros y partidos.

Sartori destacó que “todos los clubes de Europa están representados” por la entidad.

El nuevo nombre de la ECA: EFC

"Este nuevo nombre refleja mejor a quién representa la organización y qué defiende", señaló en un comunicado la entidad que "reúne a más de 800 clubes miembros repartidos por 55 naciones".

"El EFC agrupa a clubes masculinos y femeninos de todas las categorías en todo el continente. Su misión: ayudar a cada club miembro a crecer y desarrollarse, asegurándose de que, colectivamente, los clubes estén en el centro de las decisiones a nivel regional y mundial del fútbol", añadió el texto.

En su comunicado, el EFC explica que, en los últimos dos años, ha triplicado el número de sus integrantes, que "ahora supera los 800 clubes", "ha desempeñado un papel de liderazgo en la evolución de los formatos de competición" y "ha fortalecido sus alianzas estratégicas a largo plazo con la UEFA y la FIFA, para que la voz de los clubes influya en la evolución del fútbol mundial".

Mientras que los jugadores alzan la voz contra la acumulación de partidos y el frenético ritmo del calendario, la ECA, seducida por los beneficios económicos del Mundial de Clubes, siempre ha apoyado a la FIFA, que organizó el verano pasado la primera edición de la competición en Estados Unidos.

Barcelona en la EFC

En Roma, durante la asamblea general de la organización Clubes de Fútbol Europeos, su presidente Nasser Al-Khelaïfi celebró el "regreso a la familia" del Barça y de su presidente, Joan Laporta, presente en la capital italiana y con quien mantuvo una conversación durante una comida y un "paseo romántico".

"Joan (Laporta) es un amigo, un súper amigo, a veces se puede estar en desacuerdo con un amigo sobre cómo hacer las cosas (...) Todos los clubes están felices de que esté aquí con nosotros", declaró "NAK", iniciales del empresario catarí.

Para el presidente del París Saint-Germain, el acercamiento del Barça con la EFC y la UEFA no significa el fin del proyecto de la Superliga, porque "ya estaba muerto antes": "No necesitamos otras competiciones, ya tenemos las mejores competiciones", insistió.

Con base en AFP