La barra de Universidad de Chile volvió a ser protagonista de un hecho vandálico: esta vez prendieron fuego el estadio en medio de un partido, mirá el video

Los hinchas de Universidad de Chile volvieron a ser noticia por un escándalo, luego de la trágica noche del año pasado en el estadio Libertadores de América en el partido ante Independiente en Avellaneda. Esta vez incendiaron el estadio Nacional en señal de protesta por el precio de las entradas.

"Los de abajo" , como se conoce a la hinchada del equipo chileno, se enfrentó con la Policía, trató de invadir el campo de juego y destrozó algunas de las butacas de la tribuna sur del Estadio Nacional durante el encuentro ante Audax Italiano .

El incendio, que lo usaron para mostrar el malestar contra la directiva, obligó a interrumpir el partido por 10 minutos .

Estos incidentes dejaron como resultado cuatro detenidos de la hinchada de la U de Chile y, después de lo ocurrido, el club emitió un comunicado en el que anunció que tomará medidas legales y "presentará querellas en contra de los detenidos , que hasta el momento son cuatro, por daños y desórdenes en el contexto de ley de violencia en los estadios".

Otro escándalo de la hinchada de la U de Chile

Ya en la previa del partido se habían encendido las alarmas por posibles incidentes porque el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) había sancionado al club por incidentes en la temporada pasada y cerca de 3 mil hinchas se quedaron sin poder ingresar.

El club tomó la decisión de bloquear la venta de entradas mediante el Registro Nacional de Hinchas para hinchas que estuvieron presentes en la tribuna sur del estadio donde se habían llevado a cabo los incidentes durante un duelo ante Coquimbo Unido, en diciembre del 2025.

La medida, un tanto injusta, afectó incluso a abonados que no habían sido parte de los episodios de violencia y que decidieron reclamar ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), razón por la cual se abrió una investigación que podría derivar en acciones legales.

El incidente que generaron el año pasado contra Independiente dio vuelta al mundo.

La barra de la U generó todo tipo de desmanes y ataques contra la hinchada de Independiente, el 20 de agosto del año pasado, a tal punto que la barra de los locales se armó con todo tipo de fierros y palos y ante la pasividad y ausencia de la Policía logró abrirse camino hacia la tribuna donde estaban los chilenos. En ese momento, la barra huyó y dejó expuesta a un puñado de hinchas que fueron masacrados y vilipendiados por los locales en uno de los escándalos más grandes de violencia generados en la historia del fútbol sudamericano.