La canción para Giorgian De Arrascaeta que le hizo el popular cantante e hincha de Flamengo MC Poze, que estuvo preso por fomentar la delincuencia con sus letras

El futbolista uruguayo Giorgian De Arrascaeta , de gran momento en Flamengo de Brasil, inspiró a un famoso cantante carioca, MC Poze Do Rodo, a componer una canción para demostrarle su admiración.

Poze Do Rodo, el MC que tiene 15.8 millones de seguidores en Instagram y casi seis millones de oyentes mensuales en Spotify, le dedicó la canción a “Arrasca”, como lo llaman los fans del Fla.

“Es para vos mágico”, le escribió a De Arrascaeta al compartir su nuevo tema.

El uruguayo, le agradeció en un comentario. “Eres nuestro monstruo”, le señaló, indicando que la su canción “representa mucho”.

La letra, dice: “Ahora papá Arrasca va a lanzar una historia con satisfacción. Esta es para vos, Vasco... Tengo ganas de niño. Me voy a Maraca, a jugar la selección. Si cierran, se ganarán el respeto. Él es un 10 y estará allí: Arrasca. Es el equipo más caro del año. Está marcando ritmo en el mediocampo. Así que, hablando de la huida del doctor en la reliquia de la televisión. Llegó la policía. Arrasca con el balón en los pies, se quita el peso de la camiseta número 10. El domingo ha llegado a la historia. Tú, Arrasca, tendrás un buen puntaje. Hoy es un día de show, Maraca estará a reventar. Mi frijol ganó, es una fiesta en la favela. Él está allí, va a hacer historia. Eres un goleador”.

Preso por incitar la delincuencia

El cantante brasileño de MC Poze do Rodo, cuyo nombre es Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, estuvo cinco días preso este año en la prisión Bangu 3 en Río de Janeiro, acusado de fomentar el delito con sus canciones.

El 3 de junio fue liberado ante la espera de su esposa y cientos de fans que aguardaron su liberación en la puerta de la cárcel para celebrar su libertad.

El artista fue encarcelado el 29 de mayo, acusado de apología del narcotráfico y de incitar al crimen, según informó France 24.

“Transformó la música en un instrumento para propagar el crimen”, aseguró el secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, al explicar el arresto que generó indignación en sus fans

“Sus letras elogian el uso de armas de alto calibre y el consumo de drogas, además de fomentar guerras y disputas territoriales con facciones criminales rivales”, añadió Curi.

Una de las pruebas de la Policía aparece en un video en el que se ve al cantante entonando letras alusivas al Comando Vermelho, la principal banda de narcotráfico de Río, ante un público de hombres con fusiles.

“La polémica detención y posterior excarcelación en Río de Janeiro del popular cantante de funk MC Poze do Rodo, acusado por la Policía de "propagar el crimen" a través de su música, ha reavivado el debate sobre la criminalización de un género artístico nacido en las favelas y exacerbado los ánimos de quienes denuncian que el racismo y la discriminación social también se refleja en la forma de impartir justicia”, informó France 24.

Nueva denuncia contra Poze Do Rodo

En el pasado mes de agosto el cantante MC Poze do Rodo volvió a estar en las noticias policiales luego de que la Justiciade Río de Janeiro recibiera una denuncia contra él y seis personas más, acusadas de torturar a Renato Antonio Medeiros, exmanager del cantante, en 2023.