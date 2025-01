La cruda confesión de Darwin Núñez luego de sus dos goles para Liverpool que sigue líder de la Premier League

El delantero de la selección de Uruguay habló con Sky Sports luego de la victoria y fue muy claro.

“Creo que hay que mantenerse mentalmente fuerte, no rendirse nunca”, dijo Darwin Núñez.

Y añadió: “Sí, hay momentos que son muy difíciles para nosotros los jugadores, para mí es ahora mismo".

“Pero nunca tiro la toalla. Siempre sigo trabajando. En los entrenamientos, si necesito quedarme y practicar más, me quedo para mejorar", explicó.

“Creo que el trabajo que hago en el campo también ayuda al equipo a defender. Creo que siempre lo he hecho bien, pero no he anotado goles y sé que la gente se fija en eso", dijo Núñez.