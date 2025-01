La decisión de Carlo Ancelotti con Federico Valverde tras no entrenar este martes y de cara al partido de Copa del Rey de este jueves

20250112 Jeddah (Saudi Arabia), 12/01/2025.- Federico Valverde of Real Madrid warms up ahead of the final of the Spanish Super Cup, the Supercopa de Espana, between Real Madrid and FC Barcleona in Jeddah, Saudi Arabia, 12 January 2025. (Arabia Saudita) EF

Federico Valverde

EFE/EPA/STR