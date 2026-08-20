La dedicatoria especial para José María Giménez del coreano Kang in Lee luego de marcar un gol en su debut en Atlético de Madrid; mirá el video

Kang in Lee , atacante del Atlético de Madrid y autor de uno de los dos goles del triunfo por 2-0 contra el Málaga, tuvo una dedicatoria especial para el uruguayo José María Giménez en el festejo de su conquista.

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Tras anotar, el coreano celebró su tanto y fue especialmente para el banco de suplentes, donde estaba el zaguero celeste, quien no ingresó.

El nuevo jugador colchonero se abrazó con Giménez, en el banco de suplentes, en la celebración de su gol, porque el central uruguayo le había dicho que iba a marcar cuando entró al campo.

“Estaba Josema que me dijo que iba a entrar y a marcar, y gracias a ellos por la confianza y tal, quería agradecerles”, comentó.

José María Giménez convocado para comenzar su 14ª temporada en Atlético de Madrid, que este miércoles debuta en LaLiga 2026-2027

El Atlético de Madrid anunció a Cuti Romero como refuerzo, quién será compañero de Jose María Giménez

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In his post-match interview, Lee Kang-in made sure to thank #AtleticoMadrid captain José Giménez.



"He told me that I’d come on and score a goal. I'm thankful for his trust." # pic.twitter.com/y1QYi15N1A — BibimBallers (@BibimBallers) August 19, 2026

Kang in Lee admitió este miércoles que “aún” le falta el “ritmo” e irá “mejorando” tanto colectiva como individualmente con el “trabajo”.

“Sabíamos que los primeros partidos eran muy importantes. Es verdad que muchos jugadores veníamos del Mundial y nos faltaban entrenamientos. Estamos muy contentos de poder conseguir la victoria y seguiremos trabajando fuerte para llegar en mejor momento al siguiente partido”, expuso en declaraciones a ‘Movistar’.

Ya remarcó en su presentación que el objetivo es ganarlo todo. “Nosotros intentaremos preparar de la mejor forma e hacer lo máximo para conseguir todas las victorias”, añadió.

Con base en EFE