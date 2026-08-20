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La dedicatoria especial para José María Giménez del coreano Kang in Lee luego de marcar un gol en su debut en Atlético de Madrid; mirá el video

El coreano celebró su tanto y fue especialmente para el banco de suplentes, donde estaba el zaguero celeste

20 de agosto de 2026 8:46 hs
El abrazo de Kang in Lee a José María Giménez

El abrazo de Kang in Lee a José María Giménez

Kang in Lee, atacante del Atlético de Madrid y autor de uno de los dos goles del triunfo por 2-0 contra el Málaga, tuvo una dedicatoria especial para el uruguayo José María Giménez en el festejo de su conquista.

Tras anotar, el coreano celebró su tanto y fue especialmente para el banco de suplentes, donde estaba el zaguero celeste, quien no ingresó.

El nuevo jugador colchonero se abrazó con Giménez, en el banco de suplentes, en la celebración de su gol, porque el central uruguayo le había dicho que iba a marcar cuando entró al campo.

“Estaba Josema que me dijo que iba a entrar y a marcar, y gracias a ellos por la confianza y tal, quería agradecerles”, comentó.

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Kang in Lee admitió este miércoles que “aún” le falta el “ritmo” e irá “mejorando” tanto colectiva como individualmente con el “trabajo”.

“Sabíamos que los primeros partidos eran muy importantes. Es verdad que muchos jugadores veníamos del Mundial y nos faltaban entrenamientos. Estamos muy contentos de poder conseguir la victoria y seguiremos trabajando fuerte para llegar en mejor momento al siguiente partido”, expuso en declaraciones a ‘Movistar’.

Ya remarcó en su presentación que el objetivo es ganarlo todo. “Nosotros intentaremos preparar de la mejor forma e hacer lo máximo para conseguir todas las victorias”, añadió.

Con base en EFE

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