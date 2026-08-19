José María Giménez convocado para comenzar su 14ª temporada en Atlético de Madrid, que este miércoles debuta en LaLiga 2026-2027

El zaguero uruguayo José María Giménez aparece en la primera lista de convocados de Atlético de Madrid para su debut en LaLiga 2026-2027, en la que será la 14ª temporada del defensa en el equipo colchonero.

Josema, de 31 años, llegó al club español para la temporada 2013/2014 luego de su primer año en Danubio y en momentos en que estaba cerca de debutar en la selección uruguaya en agosto de 2013.

Tras estar convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, en el que no llegó a jugar por lesiones, el uruguayo parece que continuará en Atlético de Madrid un año más, si bien hay rumores de una posible salida .

Los colchoneros juegan este miércoles a las 16:00 frente a Málaga y Josema aparece en la nómina que dio Diego Simeone , DT del equipo, quien convocó a Marcos Llorente y Álex Baena, con las ausencias de Julián Álvarez y Cristian ‘Cuti’ Romero , a falta de más rodaje; Alexander Sorloth, por lesión, y Obed Vargas y Thomas Lemar, que pueden salir del club este mercado.

José María Giménez volvió a entrenar con Atlético de Madrid luego del Mundial 2026 con la selección uruguaya y sus vacaciones

Primera convocatoria del Atleti 26/27. pic.twitter.com/1ZqlvBpY8y — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026

Los dos campeones del mundo españoles y el argentino Juan Musso, que no han jugado ningún encuentro de la pretemporada, se incorporaron al trabajo el lunes 10 de agosto y forman parte de la citación del técnico para el encuentro de este miércoles por la noche en el Metropolitano que marca el inicio de la competición para el conjunto rojiblanco.

El también argentino Julián Álvarez, pretendido por el Barcelona en este mercado de fichajes, pero cuya continuidad ya han dado por segura el entrenador Diego Simeone y el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, se sumó al trabajo el mismo 10 de agosto, pero aún no está listo para entrar en juego, a falta de alcanzar más ritmo físico.

Julián Álvarez EFE

“Desde lo deportivo entiendo que todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos para poder llegar de la mejor manera al domingo (ante el Villarreal) y entiendo que necesita más entrenamientos para que esté mejor”, explicó el martes Simeone, cuando fue preguntado por el atacante y su participación ante el Málaga.

“Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Ya lo decía el año pasado y sigo pensando en la misma línea, en tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que el dio al equipo en estos años que estuvo acá”, añadió entonces el entrenador argentino.

Tampoco está listo aún Cristian ‘Cuti’ Romero, que sólo acumula cuatro entrenamientos específicos, por fases con el grupo, desde su traspaso procedente del Tottenham, mientras que Alexander Sorloth se recupera de una dolencia muscular.

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La situación es diferente para Obed Vargas y Thomas Lemar. Tanto el mexicano como el francés pueden salir del equipo en el nuevo curso, pese a que los dos han participado durante toda la pretemporada.

En la convocatoria sí figuran cinco futbolistas del filial: el golero Salvador Esquivel, los defensas Jorge Domínguez y Dani Martínez, el centrocampista Jorge Castillo y el delantero Miguel Cubo, que han hecho toda la pretemporada con el primer equipo del Atlético.

La lista está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez y Jorge Domínguez; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Álex Baena, Morten Hjulmand y Jorge Castillo; los extremos Giuliano Simeone, Arnau Ortiz y Carlos Martín; y los atacantes Ademola Lookman, Miguel Cubo y Kang in Lee.

EFE