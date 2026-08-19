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Mirá el golazo de Miguel Merentiel en la goleada de Boca Juniors a Recoleta en Paraguay, para pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El delantero uruguayo lleva nueve goles y tres asistencias en los 31 partidos que disputó con la camiseta de Boca durante este 2026

19 de agosto de 2026 10:04 hs

El golazo de Miguel Merentiel en la victoria de Boca Juniors contra Recoleta por Copa Sudamericana

Video: ESPN

El delantero uruguayo Miguel Merentiel convirtió uno de los tantos con los que Boca Juniors goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay, para sentenciar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Recoleta, que solo ha disputado tres temporadas en la Primera división guaraní en sus 95 años de historia, resistió hasta los 30 minutos, cuando Santiago Ascacibar anotó de cabeza el primer gol de la visita tras un rebote en el área.

A los 43 minutos, el colombiano Sebastián Villa marcó con pierna izquierda su primer gol en tres años con el xeneixe, tras beneficiarse de otro rebote luego de un remate que él mismo realizó.

Con el 2-0 el entrenador local, Jorge González, sacrificó la defensa y dio ingreso a los atacantes Héctor López y Paul Charpentier, pero la movida no dio mayor proyección a Recoleta, sino más espacios a Boca.

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Producto de estos espacios llegó el tercer gol de la visita en una jugada de contraataque, cuando Merentiel se deshizo de un rival con un caño y quedó ante el guardameta Nelson Ferreira, contra el que definió picando la pelota a los 55 minutos.

El delantero uruguayo lleva nueve goles y tres asistencias en los 31 partidos que disputó con la camiseta de Boca durante este 2026. En el plano internacional anotó un tanto en seis partidos por la Copa Libertadores –en la que el bostero quedó afuera en fase de grupos– y ya lleva otras dos anotaciones en los cuatro partidos que jugó el equipo argentino por Sudamericana.

Con el partido resuelto, el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena dio ingreso al ecuatoriano Enner Valencia en lugar de Merentiel, para su debut con la camiseta de Boca Juniors.

El otro ingresado en el club argentino, Alan Velasco, anotó a los 77 el cuarto gol de la noche después de una vistosa jugada individual.

Con este resultado, Boca se impuso claramente por 7-1 en el marcador global tras su victoria 3-1 como local la semana pasada. Se enfrentará en cuartos de final a San Pablo, que este martes venció 3-1 a Bolivar en el Morumbí y se llevó la serie por un global de 4-2.

FUENTE: Con información de EFE

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