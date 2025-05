La emocionante despedida de Federico Valverde a Luka Modric, su compañero que deja Real Madrid; mirá el mensaje del uruguayo con fotos familiares

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, anunció este jueves su marcha del club blanco después del Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos, tras trece temporadas y con seis títulos de Liga de Campeones en su palmarés.

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final... El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu", escribió Modric, de 39 años, en su cuenta de Instagram.

"Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después", agregó el balcánico, que ganó el Balón de Oro en 2018.

"Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", recalcó Modric, quien dio las gracias al presidente Florentino Pérez, a sus compañeros y entrenadores.

Durante su periodo como madridista, Modric ha conquistado 28 títulos: seis Ligas de Campeones, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, 4 Ligas españolas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

"A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu... Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz", precisó.

Real Madrid's player with Federico Valverde celebrate with the trophy after the UEFA Super Cup football match between Real Madrid and Atalanta BC in Warsaw, on August 14, 2024. Sergei GAPON / AFP

Federico Valverde junto a Kylian Mbappé, Luka Modric y Vinícius Jr., entre otros, celebra el título de la Supercopa Europea que Real Madrid le ganó a Atalanta

FOTO: AFP