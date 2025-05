La historia de la foto de Jonathan Urretaviscaya en el podio junto a Luka Modric, quien anunció su retiro de Real Madrid, y Cristiano Ronaldo

Por ese motivo clasificaron al Mundial que se jugó en Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2017 y en el que su equipo finalizó tercero, tras perder la semifinal ante Gremio y definiendo luego su lugar en el podio ante Al-Jazira.

Urretaviscaya marcó un gol y tuvo muy buenas actuaciones, lo que llevó a que la FIFA lo eligiera como el tercer mejor jugador del torneo, por lo que recibió el Balón de Bronce.

Los campeones con Real Madrid fueron los mejores futbolistas: Luka Mordric, quien se llevó el Balón de Oro al Mejor Jugador, y Cristiano Ronaldo, el de plata.

Durante su periodo como madridista, Modric ha conquistado 28 títulos: seis Ligas de Campeones, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, 4 Ligas españolas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

"A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu... Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz", precisó en su mensaje para anunciar que deja a los merengues.

"Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas", abundó Modric, que ha jugado 590 encuentros y anotado 43 goles con el cuadro blanco.

La entidad blanca también comunicó su marcha inmediatamente después: "El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Luka Modric han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos".

Real Madrid's player with Federico Valverde celebrate with the trophy after the UEFA Super Cup football match between Real Madrid and Atalanta BC in Warsaw, on August 14, 2024. Sergei GAPON / AFP

Federico Valverde junto a Kylian Mbappé, Luka Modric y Vinícius Jr., entre otros, celebra el título de la Supercopa Europea que Real Madrid le ganó a Atalanta

FOTO: AFP