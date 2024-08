La fórmula que tiene Arne Slot, técnico de Liverpool, para sacar lo mejor de Darwin Núñez en la actual temporada

“Si nosotros, como equipo, podemos llevar a nuestros atacantes –no solo a él, sino también a los otros– tanto como sea posible a posiciones peligrosas, estos jugadores marcarán goles", subrayó.

Darwin Núñez no será titular en el arranque

Agregó: “Eso es lo que también hemos visto en la pretemporada, donde incluso marcamos goles en ocasiones más pequeñas. Depende de nosotros llevarlo a él, a Diogo o a otros atacantes tanto como podamos a posiciones prometedoras para ellos. Y luego él, como todos los demás, marcará los goles”.

Según medios británicos, es poco probable que Núñez sea titular en el partido inaugural de la temporada ya que Diogo Jota se estableció como la primera opción después de la pretemporada.

El entrenador también se refirió al futuro del colombiano Luis Díaz, muy amigo de Núñez: "El futuro de Luis Díaz está con nosotros. Me gusta mucho lo que he visto. Ha tenido un gran impacto, me gusta mucho", señaló, descartando cualquier posibilidad de transferencia.