La gran incógnita en el futuro de Eriksen: rescindió con Wolfsburgo luego de su segundo colapso en una cancha, y no dijo si seguirá en el fútbol

El mediocampista danés Christian Eriksen y Wolfsburgo de Alemania llegaron a un acuerdo mutuo para la rescisión anticipada de su contrato, según confirmó la propia entidad de la Bundesliga. El futbolista de 34 años, que tenía vínculo firmado con la institución alemana hasta junio de 2027, puso punto final a su etapa en el club tras haber disputado un total de 34 partidos oficiales, anotando tres goles y repartiendo 10 asistencias.

La desvinculación se produce meses después del alarmante episodio ocurrido en junio pasado, cuando Eriksen sufrió un nuevo desvanecimiento durante un partido amistoso entre la selección de Dinamarca y Ucrania disputado en Odense.

Aquel hecho encendió de inmediato las alarmas, reviviendo el drástico paro cardíaco que había sufrido en 2021 durante la Eurocopa frente a Finlandia.

Tras el incidente en junio, Christian Eriksen aclaró que el desfibrilador cardioversor implantable (ICD) que lleva equipado funcionó según lo previsto para proteger su corazón, iniciándose desde entonces un proceso de rehabilitación en su país natal.

El Comité Olímpico Uruguayo celebró que los celestes consiguieron las 400 medallas en la historia de los Juegos Odesur

Ricardo Gareca habló del fracaso de Marcelo Bielsa con Uruguay en el Mundial 2026: "Es un tipo especial; el tiempo pasa y nos ponemos grandes"

Con la prioridad puesta en su salud y la cercanía a sus seres queridos, Eriksen regresó a Dinamarca, motivando la decisión de Wolfsburgo de concederle libertad de acción.

Tras esta abrupta salida del fútbol alemán, el futuro deportivo del talentoso mediocampista se transforma en una absoluta incógnita: mientras se recupera junto a su familia, queda en el aire la duda sobre si volverá a vestirse de corto en el profesionalismo o si ha llegado la hora del retiro definitivo.