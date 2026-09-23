El mediocampista danés Christian Eriksen y Wolfsburgo de Alemania llegaron a un acuerdo mutuo para la rescisión anticipada de su contrato, según confirmó la propia entidad de la Bundesliga. El futbolista de 34 años, que tenía vínculo firmado con la institución alemana hasta junio de 2027, puso punto final a su etapa en el club tras haber disputado un total de 34 partidos oficiales, anotando tres goles y repartiendo 10 asistencias.
La gran incógnita en el futuro de Eriksen: rescindió con Wolfsburgo luego de su segundo colapso en una cancha, y no dijo si seguirá en el fútbol
El mediocampista de Dinamarca se había desvanecido días antes del Mundial 2026 en un amistoso contra Ucrania y desde allí, no vio más acción, pese a que el desfibrilador cardioversor que lleva en su cuerpo, anduvo bien