La presidenta de Palmeiras se metió a la conferencia de Abel Ferreira tras el pase a la final de la Libertadores para dedicarle un mensaje: mirá el video

Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, interrumpió la conferencia de prensa de Abel Ferreira para felicitarlo por el pase a la final de la Copa Libertadores
31 de octubre 2025 - 11:08hs
Palmeiras consiguió clasificar a la final de la Copa Libertadores luego de una histórica remontada ante Liga de Quito, imponiéndose por 4-0 en la revancha tras haber caído por 3-0 en la ida, y jugará ante Flamengo la final del certamen, siendo la tercera final que disputa de las últimas seis ediciones.
Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, es un emblema del club brasileño por lo que consiguió en el club y llevó a su equipo a una nueva final de Copa Libertadores y, tras la remontada histórica ante Liga de Quito, Leila Pereira, la presidenta de la institución, tuvo un gran gesto con el director técnico.
El gesto de Leila Pereira con Abel Ferreira
En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Abel acudió para responder la preguntas y en un momento Leila Pereira irrumpió en la rueda de prensa para proclamar a Abel Ferreira como "el mejor entrenador en la historia del Palmeiras".
"¡Felicidades, Abel! Este hombre sabe lo que hace, ella sabe de lo que habla. Dijo: 'Leila, esta noche será una noche histórica y mágica. Abel, gracias. Eres el mejor entrenador en la historia del Palmeiras'", declaró la presidenta, subrayando el impacto del técnico en la historia reciente del club.
Luego del encuentro de ida, en el que Liga de Quito se impuso con autoridad por 3-0, Abel manifestó en la conferencia posterior que "siento que algo lindo va a pasar el jueves", haciendo referencia a la revancha en el Allianz Parque, estadio de Palmeiras.
Ferreira ganó dos copas Libertadores con Palmeiras, en 2020 y 2021. Solo en una de las cinco últimas ediciones no quedó entre los cuatro mejores: fue en 2024, cuando llegó a octavos de final. En 2022 y 2023 alcanzó las semifinales.
Con el Verdao, el entrenador portugués también obtuvo tres campeonatos paulistas, dos ligas brasileñas, una Copa de Brasil, una Supercopa de ese país y una Recopa Sudamericana.