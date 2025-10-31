La presidenta de Palmeiras se metió a la conferencia de Abel Ferreira tras el pase a la final de la Libertadores para dedicarle un mensaje: mirá el video

Palmeiras consiguió clasificar a la final de la Copa Libertadores luego de una histórica remontada ante Liga de Quito , imponiéndose por 4-0 en la revancha tras haber caído por 3-0 en la ida, y jugará ante Flamengo la final del certamen , siendo la tercera final que disputa de las últimas seis ediciones.

Abel Ferreira , entrenador de Palmeiras, es un emblema del club brasileño por lo que consiguió en el club y llevó a su equipo a una nueva final de Copa Libertadores y, tras la remontada histórica ante Liga de Quito, Leila Pereira , la presidenta de la institución, tuvo un gran gesto con el director técnico.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Abel acudió para responder la preguntas y en un momento Leila Pereira irrumpió en la rueda de prensa para proclamar a Abel Ferreira como " el mejor entrenador en la historia del Palmeiras".

"¡Felicidades, Abel! Este hombre sabe lo que hace, ella sabe de lo que habla. Dijo: ' Leila, esta noche será una noche histórica y mágica. Abel, gracias. Eres el mejor entrenador en la historia del Palmeiras'" , declaró la presidenta, subrayando el impacto del técnico en la historia reciente del club.

Luego del encuentro de ida, en el que Liga de Quito se impuso con autoridad por 3-0, Abel manifestó en la conferencia posterior que "siento que algo lindo va a pasar el jueves", haciendo referencia a la revancha en el Allianz Parque, estadio de Palmeiras.

Ferreira ganó dos copas Libertadores con Palmeiras, en 2020 y 2021. Solo en una de las cinco últimas ediciones no quedó entre los cuatro mejores: fue en 2024, cuando llegó a octavos de final. En 2022 y 2023 alcanzó las semifinales.

Con el Verdao, el entrenador portugués también obtuvo tres campeonatos paulistas, dos ligas brasileñas, una Copa de Brasil, una Supercopa de ese país y una Recopa Sudamericana.