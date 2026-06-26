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La revelación de Luis Suárez al opinar de Julián Álvarez y la negociación del momento: cuando estaba en Liverpool le pasó lo mismo y un compañero lo convenció de quedarse

"Pedí disculpas por mis declaraciones, me entregué por completo a Liverpool y fue mi mejor temporada allí", dijo Luis Suárez

26 de junio de 2026 9:11 hs
Suárez y Gerrard
Suárez y Gerrard

El delantero uruguayo Luis Suárez ha revelado que, durante su etapa en Liverpool, solicitó abandonar el club, situación que comparó con la del argentino Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, y aseguró que quedarse, tras "pedir disculpas", fue "la mejor decisión" de su carrera en Inglaterra.

“Me pasó lo mismo en Liverpool. Dije que me quería ir al Arsenal, vino Steven Gerrard y me convenció de que me tenía que quedar. Me dijo que si hacía un gran año, me iban a ayudar para ir al Barcelona, al Madrid o al Bayern, donde quisiera", dijo en una entrevista al programa El Larguero, de la española Cadena SER.

Steven Gerrard y Luis Suarez
Steven Gerrard y Luis Suarez

"Pedí disculpas por mis declaraciones, me entregué por completo a Liverpool y fue mi mejor temporada allí", añadió.

Luis Suárez sobre Julián Álvarez

El atacante consideró que el delantero argentino, cuyo futuro en el Atlético de Madrid está en el aire tras revelar que ha solicitado salir del club, todavía podría optar por continuar una temporada más.

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"A Julián le pueden convencer de quedarse un año. Quizás sí se planta, eso depende de cada uno", afirmó el exfutbolista del Atlético de Madrid -con el que conquistó la última Liga rojiblanca, en 2021- y también del Barcelona, equipo donde, entre otros numerosos títulos, logró la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes en 2015- y al que se especula podría ir el delantero de la albiceleste.

Suárez también elogió las cualidades del internacional argentino y justificó el elevado valor que podría alcanzar en el mercado de fichajes. "Es un jugador que cualquier equipo va a querer pagar lo que sea porque arranca bien, se mueve bien entre los centrales, ayuda mucho defensivamente, es rápido y potente", destacó.

El atacante está en la mira de varios clubes poderosos que lo quieren: Barcelona, Real Madrid, PSG, y Arsenal de Inglaterra, donde ya jugó en Manchester City.

Con base en EFE

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