La sonrisa de Darwin Núñez con un compañero de Liverpool que se animó a tomar mate y los escudos que lleva en su termo; mirá el video

Además, se pudo ver los detalles que tiene Darwin Núñez en su termo personalizado.

Tiene las iniciales y su número, “DN9”.

Y lleva los escudos de la selección uruguaya y el de Peñarol, como el de Almería.

Liverpool, todavía sin digerir su traumática eliminación de la Liga de Campeones el martes ante el PSG, tiene el domingo 13:30 una final, la de la Copa de la Liga inglesa, contra un Newcastle hipermotivado.

Son 70 años los que lleva esperando el Newcastle para conquistar un trofeo nacional y nunca antes lo consiguió en la Copa de la Liga, por lo que sus hinchas están viviendo este partido como una ocasión histórica que no se puede dejar pasar.

"Para nosotros es como el Mundial", resumió el capitán de las 'Urracas', el brasileño Bruno Guimaraes, decidido a "escribir la historia" del club blanquinegro en un Wembley que tendrá las gradas llenas.

El Newcastle jugó su última final de la Copa de la Liga hace dos años. Perdió entonces 2-0 ante el Manchester United.

Sextos actualmente en la Premier League, los jugadores del Newcastle esperan sacarse la espina de aquel partido y premiar por fin a una hinchada en la que solo los más veteranos recuerdan el título en la Copa de Inglaterra de 1955.

Desde entonces han perdido cinco finales, dos en la Copa de la Liga y tres en la FA Cup.

"Es una gran motivación intentar romper esta larga espera. Eso es una fuente inspiración para nosotros, no es nada negativo", aseguró el entrenador Eddie Howe el viernes.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (L) comforts Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez at the end of the last 16 second leg UEFA Champions League football match between Liverpool and Paris Saint-Germain (PSG) at Anfield in Liverpool, north west E

El abrazo de Arne Slot a Darwin

AFP