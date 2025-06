Las figuras de la selección argentina que están al límite de amarillas: mirá quiénes pueden ser suspendidos

Los jugadores en cuestión son Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Giovanni Lo Celso y Thiago Almada. Sin embargo, si alguno se pierde el duelo ante Colombia, la buena noticia es que para ese encuentro recuperaría a González, Paredes, Enzo y Otamendi.

Con este panorama y en este escenario, Scaloni piensa en el once inicial para visitar a Chile. En el entrenamiento del pasado martes, si bien no paró un 11 formal, el DT hizo un trabajo táctico en el que empiezan a asomar los reemplazantes del mediocampo: Giuliano Simeone para hacer la banda derecha, Exequiel Palacios para acompañar a De Paul por el centro y Almada o Nico Paz partiendo desde la izquierda es la gran duda.

Argentina's coach Lionel Scaloni gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Argentina at the Ueno Defensores del Chaco stadium in Asuncion on November 14, 2024. Daniel Duarte / AFP

Lionel Scaloni en el partido Paraguay vs Argentina

Foto: AFP