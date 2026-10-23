Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes “el compromiso enorme” del uruguayo José María Giménez en sus 13 años en el club rojiblanco, en el que fue “uno de los centrales más importantes” del equipo en ese tiempo, antes de reencontrarse en el duelo de este sábado (16:00 horas) con el Deportivo de La Coruña en el Metropolitano.
Las sentidas palabras del Cholo Simeone para José María Giménez, al que enfrentará en Atlético vs Deportivo: "Me ayudó, me acompañó y me contuvo"
"Lo queremos mucho, él lo sabe”, dijo el técnico colchonero sobre el zaguero uruguayo