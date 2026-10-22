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El millonario premio económico que obtuvo Montevideo City Torque gracias a su histórica campaña en la Copa Sudamericana

Los goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher dejaron a City Torque al borde de empatar la serie de semifinales contra Atlético Mineiro

22 de octubre de 2026 15:00 hs
Esteban Obregón de Montevideo City Torque se toma la cabeza por la eliminación de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, pese al triunfo por 2-0

Esteban Obregón de Montevideo City Torque se toma la cabeza por la eliminación de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, pese al triunfo por 2-0

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Montevideo City Torque quedó eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana al perder 3-2 en el global contra Atlético Mineiro, tras caer 3-0 en la ida en Brasil y obtener un 2-0 este miércoles en el Estadio Centenario que lo dejó en las puertas de una gesta heroica.

Ante una tribuna Olímpica casi llena, el ciudadano fue superior al Mineiro durante casi todo el partido, y tras la expulsión de Alan Franco sobre el final estuvo a punto de empatar la serie.

Kevin Silva y Gary Kagelmacher dejaron al equipo uruguayo a un tanto de su rival en los descuentos, pero el tiempo se agotó y finalmente fue Mineiro el que celebró el pase a la final, que disputará contra Boca Juniors el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

El millonario premio que se llevó Montevideo City Torque

La campaña de City Torque es histórica tanto en lo deportivo como en lo económico.

Marcelo Méndez destacó a sus jugadores que lo dejaron "muy orgulloso", porque estuvieron "cerca de algo histórico ante un rival con un presupuesto 30 veces mayor"

Copa Sudamericana: la prensa brasileña criticó duramente a Atlético Mineiro y elogió a Montevideo City Torque: "Papelón evitado por milímetros"

Respecto a lo primero, se convirtió en el cuarto equipo chico de Uruguay en quedar entre los cuatro mejores de un torneo internacional, y lo logró con nueve victorias, un empate y solo tres derrotas en 13 encuentros.

En lo segundo, el ciudadano embolsó casi cuatro millones de dólares en premios por su trayecto en esta Sudamericana, que comenzó en la fase preliminar contra Defensor Sporting.

En concreto, Torque ganó US$ 3.725.000 por su participación en la copa, dinero que supera lo que perciben los equipos por jugar fase de grupos de Copa Libertadores, que es US$ 3 millones.

Este premio se divide de la siguiente manera:

Fase Dinero ganado
Primera fase US$ 225.000
Fase de grupos US$ 900.000
Bonus por partidos ganados en fase de grupos US$ 500.000
Octavos de final US$ 600.000
Cuartos de final US$ 700.000
Semifinales US$ 800.000
Total US$ 3.725.000

Si hubiese alcanzado la final de la Sudamericana, los premios hubiesen sido mucho mayores: en caso de ser vicecampeón, hubiese ganado US$ 2.500.000, y el ganador de la copa se lleva US$ 7 millones extra.

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