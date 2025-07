¿Llega a Estados Unidos? Rodrigo De Paul habría aceptado marcharse al Inter Miami con Lionel Messi y Luis Suárez

No obstante, medios españoles como Marca y Mundo Deportivo, afirman que el Atlético de Madrid no tendría intención de facilitar su salida y pediría por el pase del ex jugador de Racing Club una suma que rondaría los 20 millones de euros . Ese es el punto en el que se está haciendo énfasis en la negociación.

20240620 Argentina's midfielder #07 Rodrigo De Paul (L) fights for the ball with Canada's midfielder #23 Liam Millar during the Conmebol 2024 Copa America tournament group A football match between Argentina and Canada at Mercedes Benz Stadium in Atlanta, Rodrigo De Paul cerca de Inter Miami Foto: Charly Triballeau / AFP

Sin embargo, también se especula que el elenco español podría aceptar una suma cercana a los 15 millones de euros. De Paul tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2026 y el club está dispuesto a negociar su salida, aunque el director técnico argentino buscaría retener a De Paul de cara la próxima temporada.

"Lo he dicho varias veces. Hablé con el club y di mi parecer sobre lo que necesita el equipo. Sin embargo, no se trajeron refuerzos", mencionó hace unos días Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami. A su vez, en la última conferencia de prensa fue consultado por esta situación: "Todo el mundo conoce este tipo de jugador, pero no me gusta hablar de jugadores que de momento no están con nosotros. Sería una manera de faltarle al respeto a los que hoy en día tenemos", afirmó.