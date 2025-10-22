"Mi amigo no consumió nada de lo que había en el video": lo que dijo sobre Matías Abaldo el cantante El Menor tras las fotos con alcohol, drogas y dólares

Las fotos que se viralizaron de Abaldo y El Menor Agustín

Luego de las disculpas que hizo el futbolista uruguayo Matías Abaldo , de Independiente de Avellaneda, tras la aparición de fotos de su apartamento en las que se ven botellas de alcohol, marihuana y billetes de dólares, el cantante El Menor , quien compartió imágenes, dio su versión de los hechos.

En un posteo en sus redes, El Menor Agustín, compartió las disculpas del ex Defensor Sporting y agregó su comentario al respecto.

“Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más, no consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación”, señaló.

“No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club, hay altos y bajos en todos los rubros”, agregó El Menor, cuyo nombre es Agustín Rodríguez.

“Vamo arriba Abaldiño, demuestre”, agregó.

Además, el cantante publicó el video que realizó en el apartamento de Abaldo, en el que se lo ve con la camiseta de Independiente del jugador uruguayo.

Lo que dijo Abaldo

Matías Abaldo hizo un pedido de disculpas en sus redes sociales luego de las fotos que se viralizaron por el cantante “El Menor”, quien estuvo en su apartamento y compartió fotos con billetes de dólares, alcohol y marihuana.

Dichas imágenes generaron críticas de hinchas de Independiente de Avellaneda, el club argentino en el que actualmente juega el ex Defensor Sporting y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Este martes, Abaldo, campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 en 2023, hizo una publicación en sus redes.

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes”, señaló.

“Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento”, explicó. “En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, agregó Abaldo.

“Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, agregó.