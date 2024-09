Mundial 2030: la fuerte advertencia de Vinícius a España y su sede si no "evoluciona" contra el racismo

Vinícius Jr. elogió los cambios adoptados contra el racismo en España pero consideró que se puede hacer más.

"Ya veo y siento diferencias en España hoy, que hay gente que quizá todavía siga siendo racista pero ahora tiene miedo de expresarse en un campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras", argumentó.

"Tres personas fueron condenadas a cárcel por insultarme en un partido (contra el Valencia). Y eso es algo que siempre se quedará marcado en la historia porque fuera la primera vez y cada vez que lo hagan de nuevo será posible hacerles pagar por hacer sufrir a las personas negras", agregó.

El Mundial 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos y tendrá tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado este miércoles que el jugador del Real Madrid Vinícius Jr. ha “metido la pata” al poner en tela de juicio la idoneidad de que España acoja el Mundial de 2030 debido al racismo en los estadios, por lo que el regidor ha pedido al delantero que rectifique esas declaraciones.

20240612 ORLANDO, FLORIDA - JUNE 12: Vinícius Júnior #7 of Brazil reacts after taking a shot against the United States during the Continental Clasico 2024 game at Camping World Stadium on June 12, 2024 in Orlando, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP Ric

Vinicius Jr. de Brasil

Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP