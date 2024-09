Murió una de las personas más cercanas a Diego Maradona y que estuvo en sus peores momentos en los últimos 30 años

Alfredo Cahe y Diego Maradona

Cahe conoció a Maradona cuando este era adolescente (tenía 16 años) y acudió a su consulta llevado por su entonces manager, Jorge Cyzterpiller, para que le aumentara la masa muscular. Este, al verle "tan flaquito", como declaró en alguna entrevista posterior, le recetó vitaminas y pidió al representante que cambiara su alimentación.

Cahe se convirtió en su médico de referencia y estuvo cerca del astro del fútbol mundial en los peores momentos de su vida, vinculados a su adicción a las drogas, como cuando quedó al borde la muerte en Punta del Este (Uruguay) en 2000 o cuando se fue a Cuba para someterse a un tratamiento de rehabilitación entre 2000 y 2005.

El campeón del mundo en México 1986 falleció el 25 de noviembre de 2020, pocos días después de cumplir los 60 años, y Cahe fue una de las voces más críticas contra el personal sanitario que le atendió en sus últimas semanas de vida.

"No me cabe la menor duda de que todo el accionar médico fue malo, muy malo. Darían la impresión de no ser médicos", declaró en una entrevista con el canal TN en febrero de 2021, cuando dijo que el '10' "se podía haber salvado".

Cahe llegó a emplear la palabra "suicidio" para referirse al fin de la vida del exjugador del Barcelona y del Nápoles y cuestionó que sus últimas semanas estuviera en una casa y no en terapia intensiva en un hospital, la "única opción" para él.

Por aquel fallecimiento hay actualmente ocho imputados en un juicio que comenzará el 11 de marzo de 2025, después de que este jueves se aplazara el inicio previsto para este 1 de octubre.

EFE