No estaba muerto, estaba trabajando: hicieron un minuto de silencio por el ídolo del club, pero estaba vivo

El club Arda tiene la intención de invitarlo especialmente a uno de los próximos partidos de local.

El exfutbolista contó, luego: "Siempre miro los partidos de Arda por televisión. Ahora contra el Levski llegué unos 10 minutos tarde porque tenía que trabajar. Mientras conducía a casa, mi teléfono empezó a sonar un montón. Pero iba conduciendo y no me atreví a contestar. Estacioné frente a casa, entré al patio y mi mujer me saludó entre lágrimas. Gritó: '¡Petko, Petko, han anunciado por televisión que has fallecido!'. No pude entender lo que me estaba diciendo y lo que había sucedido. Me explicó que la llamaron por teléfono y le contaron lo que oyeron antes del inicio del partido Arda-Levski", dijo.

Próximo a cumplir 79 años, jugó en el Botev Galabovo y defendió durante cinco temporadas al Arda, convirtiéndose en su máximo goleador.

Como la cumbia colombiana, el ídolo "no estaba muerto, andaba de parranda". Aunque en su caso, según explicó, estaba trabajando.