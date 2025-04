"No tengo más que decir": la palabra con la que Federico Valverde manifestó sus sentimientos tras la eliminación de Real Madrid de la Liga de Campeones

Y también manifestó que al equipo le faltó creer en la remontada.

“Solo falto creérnoslo a nosotros que sí podíamos”, señaló, autocrítico.

El vigente campeón Real Madrid y el equipo de la ciudad que albergará la final, el Bayern de Múnich, se despidieron de la Champions tras caer este miércoles en cuartos ante Arsenal (1-2; 3-0 en la ida) e Inter de Milán respectivamente (2-2; 1-2 en la ida).

Los 'Gunners' pelearán por un puesto en la gran final del 31 de mayo en la capital bávara con el París SG de Luis Enrique, en un duelo entre dos equipos que nunca han levantado la 'Orejona', mientras que el Inter de Lautaro Martínez, que disputará sus segundas 'semis' de la máxima competición europea en las tres últimas ediciones, será el penúltimo obstáculo de un Barça que persigue reencontrarse con la corona europea desde 2015.

Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice fights for the ball with Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde during the UEFA Champions League quarter final second leg football match between Real Madrid CF and Arsenal at Santiago Bernabeu

Federico Valverde de Real Madrid ante Declan Rice de Arsenal por la Champions League

FOTO: AFP