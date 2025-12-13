Nueva denuncia y allanamiento en la AFA y la casa de Claudio Chiqui Tapia por lavado de dinero: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina denunció a la Asociación del Futbol Argentino (AFA), y a Claudio Chiqui Tapia , presidente de la entidad, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una cifra que asciende a 7500 millones de pesos.

La acusación de ARCA se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol argentino por posible lavado de dinero y fraude , correspondiente a la causa de Sur Finanzas , empresa que es sponsor oficial del torneo argentino como también de algunos equipos de primera división.

De acuerdo a la información desde Argentina, el eventual delito denunciado por ARCA es por $7.593.903.512. La División Recaudación de Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó "la falta de pago dentro del plazo legal" de aportes y de retenciones.

ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la búsqueda de los responsable, es decir, que sean llamados como sospechosos.

Allanaron la sede de la AFA y varios clubes por una causa que investiga lavado de dinero

Empezó el Mundial del "pacifista" Trump: terremoto en el fútbol uruguayo, alivio para Chiqui Tapia y tensión por el TMEC con México

La presentación apunta directamente contra la gestión de Claudio Chiqui Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, a quien identifica como "Presidente y administrador de clave fiscal" en el momento de los presuntos delitos.

1675792896129.webp El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia AFP

"La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma", dice el texto de la denuncia.

Según ARCA, la AFA utilizó dinero público para sus propios fines y que retuvo $ 916.005.301,41correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas "se encuentran impagas".

Allanamiento a una mansión de Claudio Chiqui Tapia con autos importados

Además de esto, el viernes temprano la Justicia allanó una mansión que se ubica en el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, que fue denunciada ya que esa sede, perteneciente a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se atribuye a presuntos testaferros.

Un total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- fueron secuestrados por la Justicia en un enorme galpón dentro de esa mansión y todos figuran como de propiedad de la firma "Real Central SRL".

mansion pilar tapia La mansión de Claudio Chiqui Tapia en Pilar

autos chiqui tapia Los autos importados guardados en la mansión

Entre los autos encontrados, hay varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe. Otros vehículos de colección fueron identificados con su número de patente y los investigadores aún estaban intentando establecer qué modelos eran.

El magistrado ordenó el viernes el allanamiento de la mansión de Villa Rosa, Pilar, denunciada como de propiedad de supuestos testaferros del titular de la AFA.