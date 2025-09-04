Dólar
ELIMINATORIAS

Paraguay vs Ecuador EN VIVO por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

Paraguay intentará sellar su clasificación al Mundial 2026 en el partido que jugará ante Ecuador, en Asunción, a partir de la hora 20.30

4 de septiembre 2025 - 16:24hs
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro

Foto: Daniel Duarte / AFP

EN VIVO

Paraguay prepara un festejo para su muy probable retorno a una Copa del Mundo tras una larga ausencia de 16 años. Los albirrojos recibirán a Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción a partir de la hora 20.30 de Uruguay. El partido se podrá ver en todos los cables y por streaming.

Seguí en vivo la previa, las estadísticas y el partido aquí:

Live Blog Post

Seguí en vivo Paraguay vs Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

Embed
Live Blog Post

Así están las tablas de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Embed
Live Blog Post

Así está la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas

Embed

