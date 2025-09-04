Paraguay prepara un festejo para su muy probable retorno a una Copa del Mundo tras una larga ausencia de 16 años. Los albirrojos recibirán a Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción a partir de la hora 20.30 de Uruguay. El partido se podrá ver en todos los cables y por streaming.
Paraguay vs Ecuador EN VIVO por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026
Paraguay intentará sellar su clasificación al Mundial 2026 en el partido que jugará ante Ecuador, en Asunción, a partir de la hora 20.30