Qué dijo Pep Guardiola y qué busca para Manchester City: el fútbol europeo abre su mercado de pases invernal marcado por nuevas reglas

Hacer buenos negocios en este mercado "no es simple" y "es caro" según Pep Guardiola, pero el entrenador español pidió "ayuda" en defensa central y en el mediocentro defensivo en especial.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola attends an event for fans with members of the Manchester City football team following an open-top bus parade through Manchester on May 23, 2022

Pep Guardiola

Foto: Oli Scarff / AFP