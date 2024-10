Rodrigo Amaral y la desesperante situación de su equipo: "Casi se desmaya un compañero porque no tiene ni para comer"

Al cabo del encuentro, el exjugador de Nacional expresó: "No quiero hablar del partido porque tenemos gente que no tiene para comer. En una semana serán seis meses de deuda. Estamos mal de la cabeza, es complicado. Trabajamos todos los días para sacar esto adelante”, expresó.

“Piensen que llegamos a esta cancha y muchos de ellos llegan antes para comerse una manzana, una banana… Algunos tienen hijos y cuando les piden ‘mamá, papá, ¿me compras esto?’, los niños no entienden y es muy difícil”, dijo.

Agregó que " casi se nos desmaya un compañero , tenemos gente llorando, la gente no sabe lo que estamos pasando" y agregó, "el club se está yendo al carajo".

Amaral admitió: “Sabemos que la dirigencia estuvo poniendo plata desde su bolsillo, pero no encontramos solución. Sabemos que si esperamos no nos va a llegar, necesitamos de la gente, de que llegue el cheque. Estamos en una situación crítica. Llamamos a hablar porque estamos en una situación que no da para más”.

Wilstermann se encuentra séptimo en la liga bolivia, con siete partidos ganados, siete empatados y 5 perdidos en 19 fechas.